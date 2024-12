Inchiesta archiviata sulla morte post-operazione al Rugani Hospital

Una donna era morta dopo un’operazione di artoprotesi ad un ginocchio al "Rugani Hospital". La famiglia aveva presentato un esposto per fare chiarezza sulle cause e capire se c’erano eventuali responsabilità. Di conseguenza la procura aveva aperto un fascicolo iscrivendo nel registro degli indagati sette persone che, a vario titolo, avevano seguito la paziente. Fra questi anche dei medici.

L’inchiesta, coordinata dal pm Siro De Flammineis, iniziata nel giugno 2023, è conclusa. Il gip Sonia Caravelli ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero alla luce degli accertamenti svolti. Il giudice ha ritenuto le ragioni addotte dal pm "pienamente condivisibili", con particolare riferimento all’insussistenza degli elementi oggettivi del reato.

Un caso complesso e tecnico dove le consulenze hanno giocato un ruolo fondamentale per stabilire oppure escludere, com’è poi stato, eventuali responsabilità degli operatori sanitari. All’epoca l’ad del "Rugani Hospital", Maria Paola Potecchi, si era detta vicino alla famiglia della donna viterbese per il grave lutto mettendosi a disposizione, con tutto il personale, degli organi competenti "per collaborare alle indagini in corso".

La famiglia della 68enne che viveva a Bolsena si era rivolta all’avvocato Jacopo Meini. La paziente era stata ricoverata il 30 maggio 2023 nella struttura sanitaria per l’intervento programmato di arto-protesi al ginocchio. Nessuna operazione di emergenza, dunque. Il 31 maggio, per restare alla cronologia, secondo quanto riferito dai familiari nell’esposto, 24 ore dopo era morta improvvisamente.