Paura a San Casciano dei Bagni, fuoco vicino alle case: “Lavoro senza sosta”

San Casciano Dei Bagni (Siena), 29 luglio 2024 – “È stata una giornata tremenda". Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni, è reduce da un impegno non stop per fronteggiare il pauroso incendio di sabato. I numeri sono eloquenti: oltre 130 ettari di terreni bruciati, cinque famiglie evacuate, tre Canadair e due elicotteri in azione, sette squadre dei Vigili del fuoco e otto della Regione Toscana, numerosi volontari. Con una sottolineatura per lo straordinario spirito di comunità che ha animato la popolazione di Celle nei momenti più difficili, quando si temeva che le fiamme potessero raggiungere le abitazioni.

Dalle 14 del pomeriggio di sabato l’incendio, sviluppato pare da una lavorazione agricola, si è propagato in pochissimo tempo anche grazie al forte vento, bruciando ettari di campi e minacciando abitazioni e agriturismi. "Ringrazio di cuore – ha commentato ieri Carletti – chi ha lavorato senza sosta per contenere l’emergenza: i Vigili del Fuoco, il personale Aib della Regione, il personale dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e del Comune, i Carabinieri e la prefettura di Siena che mi hanno supportato in ogni istante, il volontariato Cvt, gli agenti della Polizia municipale e provinciale, la Protezione Civile, la Misericordia di Celle sul Rigo e tutta la popolazione di Celle, che nonostante la paura ha anche preparato da mangiare a tutti. Grazie per il contatto costante al presidente della Regione Toscana Giani, al presidente della Provincia Bussagli e al senatore Franceschelli".

Anche il governatore Giani ringrazia "tutti coloro che si sono adoperati con tempestività per lo spegnimento dell’incendio e alla sindaca Carletti per la sollecita, costante, operativa presenza e il sostegno che ha dato alla popolazi one". Per tutta la giornata di ieri sono stati tenuti sotto controllo i focolari, per contenere i rischi di ripresa causati dal vento.

Una volta chiusa l’emergenza, ha annunciato la sindaca Carletti, si potrà fare la conta dei danni. E si potranno valutare eventuali profili di responsabilità per l’avvio delle fiamme.