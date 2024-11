Incendio in cucina: "Mamma è sconvolta"

Paura per una signora che vive in pieno centro storico a Montalcino nella serata di domenica. Intorno alle 19,30, mentre la donna stava cucinando, una fiammata si è sprigionata dalla cucina (forse un corto circuito) estendendosi al resto della stanza e anche al salotto. La donna si è subito precipitata fuori in preda alla paura per chiedere aiuto. E’ però caduta per fortuna senza conseguenze gravi ed è stata soccorsa da una vicina mentre un altro vicino ha subito chiamato i vigili del fuoco del locale distaccamento che sono prontamente intervenuti. E’ stato un intervento lungo che si è protratto fin dopo le 23. Abbiamo sentito il figlio della proprietaria dell’abitazione: "Mia madre è sconvolta, come noi del resto, credo che si tratti di un corto circuito, non penso che sia dovuto ad una fuga di gas in quanto non se ne sentiva l’odore. Il danno è ingente; il piano inferiore della casa è infatti andato distrutto e un intervento importante di ristrutturazione dovrà essere attuato anche per il piano superiore che è completamente annerito dal fumo. La casa di mamma è stata dichiarata inagibile e questo sarà anche ratificato dall’ufficio tecnico del comune. Ora è a casa mia e nei prossimi giorni avremo un’idea più chiara su quello che dovremo fare". Intanto la casa è stata transennata per impedirne l’accesso. "Ci siamo presi un grande spavento - ci dice una vicina - meno male che le fiamme non hanno raggiunto le tubature del gas, in quel caso non voglio pensare a quali sarebbero state le conseguenze per tutti. Mi auguro solo che la nostra vicina possa al più presto dimenticare questa bruttissima storia". Un grande spavento dunque e danni materiali ingenti; resta da sperare solo che l’abitazione possa essere ristrutturata quanto prima per permettere alla signora di riprendere la sua vita consueta.

Andrea Falciani