Incendio in un negozio a Colle Val d'Elsa

Colle Val d’Elsa (Siena), 9 febbraio 2023 – Incendio in un negozio a Colle Val d’Elsa. Il rogo è scaturito poco dopo le 6 di oggi, 9 febbraio, in un’attività commerciale di viale Gramsci a Colle Val d'Elsa.

L'incendio è stato estinto in breve tempo e l'intervento delle squadre vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad altre attività confinanti.

L'intervento è ancora in corso per le opere di bonifica e messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.