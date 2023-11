Inaugurazione dell'anno accademico. Bernini: “Credo nella capacità dell’università italiana di formare in modo strutturato”

Siena, 24 novembre 2023 – “Quale è lo stato dell’università italiana? "Buono. Credo nella nostra capacità di formare in modo strutturato e innovativo". Lo ha affermato Anna Maria Bernini, ministro dell’università e ricerca, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Siena.

"Gli atenei più antichi, come questo, ospitano la miglior Italia innovativa. Quindi la nostra differenza, rispetto al resto del mondo, è che noi sappiamo utilizzare le nostre radici per creare futuro", ha aggiunto. La reazione al calo d'iscrizioni? "Può essere migliorare la qualità dell'offerta formativa", ha quindi concluso.

E sui femminicidi, Bernini ha detto: “La migliore educazione è l'unica soluzione”. «Non bastano le leggi, crediamo molto nell'efficacia delle norme e nella prevenzione e come Governo dobbiamo credere in un patto tra generazioni e tra agenzie formative: la scuola, la famiglia, l'Università, tutti coloro che sono vicini a persone che possono scivolare» ha aggiunto Bernini alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne. Bernini ha poi spiegato che «stiamo lavorando» con l'Anvur, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, «per organizzare una giornata sulla parità di genere nelle Università per vedere quanto sia pervasiva la parità di genere negli Atenei». «Direi comunque che tutti, uomini e donna, dobbiamo essere netti nell'andare insieme verso uno stesso obiettivo; non farei nessuna differenza» ha aggiunto Bernini.