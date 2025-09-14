Inaugurazione alla ‘Pieraccini’

Inaugurazione degli spazi rinnovati della scuola primaria Gaetano Pieraccini di Poggibonsi: tre milioni e mezzo per adeguamento sismico ed efficientamento energetico nell’ambito del Cantiere Toscana della Regione attraverso i contributi del Cipess. In due anni di lavori l’attività didattica è sempre rimasta all’interno del plesso. Taglio del nastro vissuto come momento di restituzione alla presenza della dirigente dell’Istituto comprensivo 2 Maresa Magini, del presidente della Regione Eugenio Giani ("i destinatari sono i ragazzi, che devo p dare il meglio nel periodo della loro formazione", ha spiegato), dell’assessore regionale Simone Bezzini, della sindaca Susanna Cenni, delle assessore del Comune Elisa Tozzetti ed Enrica Borgianni, del presidente del Consiglio comunale Giampiero Signorini, del vice presidente Gianni Martinucci, di consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, insieme con la comunità scolastica. "Tanti i ringraziamenti alla scuola per la collaborazione - ha detto Cenni - frutto di un percorso condiviso, alla Regione per aver sostenuto l’opera e alla precedente amministrazione che ha fatto dell’impegno nell’edilizia scolastica una priorità, lasciandoci importanti opere già in corso".

Paolo Bartalini