Inaugurato il negozio ‘A testa alta’ Invitati gli artisti preferiti del titolare

Inaugura il negozio e festeggia l’evento invitando i suoi artisti preferiti. Francesco Miranda (secondo da destra nella foto) ha da poco aperto il suo Barber Shop a Poggibonsi e per lo speciale "atto primo" ha voluto al suo fianco i cantanti Marika Tarascio (prima da destra) e Luca De Vivo (primo da sinistra) noti nel panorama del neomelodico. "Adoro questo tipo di musica – afferma Francesco Miranda dal suo negozio ‘A testa alta’ – e così ho deciso di condividere un momento importante della mia vita professionale con Marika e Luca, giunti appositamente da Napoli. Mi sono regalato le loro esibizioni anche in coincidenza del mio trentesimo compleanno". Soddisfatti i cantanti, protagonisti di una giornata in un locale a Racciano di San Gimignano all’insegna della grande musica partenopea, grazie all’organizzazione di Farago, As Music e alla partecipazione del pianobar di Morris, ovvero Simone Morischi, artista valdelsano. "Sono onorata di essere qui – ha detto Marika Tarascio – per omaggiare Francesco".

Paolo Bartalini