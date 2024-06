Inaugurata l’opera ‘Pax vincit omnia’

L’arte contro la guerra. Quando la creatività incontra temi di attualità producendo una importante installazione permanente. Se, poi, l’operazione vede come autori le studentesse e gli studenti di una scuola, allora c’è anche un valore aggiunto. Inaugurata al ‘Roncalli’ di Poggibonsi l’opera ‘Pax vincit omnia’. Un mosaico di generose dimensioni realizzato dagli alunni della classe seconda sezione A dell’indirizzo Liceo Scientifico delle Scienze applicate. Sotto la guida del professor Luca Gonnelli, in collaborazione con gli altri docenti. Il progetto è partito ad ottobre scorso e si è concluso adesso con l’apposizione dell’opera all’ingresso del plesso Sarrocchi. Ad ispirare il lavoro sono state le due attuali guerre, quella tra Israele e Palestina e quella tra Russia e Ucraina. La classe, tra l’altro, quest’anno ha affrontato lo studio dell’arte bizantina per cui è stata scelta la tecnica del mosaico. "Ha un valore incredibile la potenza dell’espressione artistica – sottolinea il dirigente scolastico, Monica Martinucci – con gli alunni che hanno firmato un grande messaggio di pace".

Fabrizio Calabrese