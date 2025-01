Inagurazione nuovo mezzo attrezzato

Sabato 25 gennaio alle 16 nella sede della Pubblica Assistenza di Via Liguria a Colle sarà inaugurato un nuovo mezzo attrezzato. ‘Grazie al progetto ‘Muoversi & Non Solo’, un nuovo mezzo attrezzato con pianale ribassato e pedana manuale sarà al servizio della comunità per offrire supporto sanitario e sociale sul territorio della Valdelsa – viene affermato in una nota della Pubblica Assistenza colligiana –. Questo mezzo, reso possibile grazie a sponsorizzazioni etiche da parte delle aziende locali, sostituirà un veicolo che ha già percorso oltre 300.000 km, continuando a rispondere alle crescenti richieste quotidiane. All’evento saranno presenti i rappresentanti della Pubblica Assistenza, i volontari, l’amministrazione comunale e i responsabili del progetto".