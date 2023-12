In via Mastrobono lavori nel parcheggio

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di completamento dell’area di parcheggio in via Mastrobono, in località Le Grazie a Colle Val D’Elsa. Un lavoro che era atteso da molti anni da parte dei cittadini. Con la conclusione dell’intervento verrà completata così l’urbanizzazione della via, ampliata la rete di illuminazione sulla strada, realizzato il marciapiede e i parcheggi mancanti. Si tratta di una delle zone più frequentate anche perché poco distante da un centro di aggregazione. "Nell’occasione sarà inoltre eseguito un lavoro di rifacimento dell’asfaltatura nell’area prossima a quella dei lavori – come viene attestato in una nota dell’amministrazione comunale –. L’intervento prevede un investimento di circa 120mila euro, in parte realizzato con un contributo dello Stato per la manutenzione delle strade".