Siena, 18 aprile 2020 - Volevano comprare prodotti tipici e per questo in tre, a bordo di un auto, si sono spostati fino a Siena. Il gruppo però è stato fermato dalla polizia alle porte della città del Palio ed è stato sanzionato. Si tratta di tre uomini, età 21, 25 e 32 anni, residenti in Val d'Elsa. Gli agenti hanno contestato loro di essere tre in auto, senza rispettare la distanza sociale di sicurezza, e sprovvisti di autocertificazione. I tre avrebbero ammesso di essere consapevoli di aver violato le norme di prevenzione del coronavirus. Ai tre è stata applicata una sanzione di 1500 euro.

© Riproduzione riservata