In quindici nell’Entrone. Trotto e visite: lotto rebus. Lieve problema per Veranu

di Laura ValdesiSIENATanto rumore per nulla? Oggi si saprà se la visita bis nell’Entrone fatta dai veterinari ad alcuni cavalli importanti, dopo i galoppi all’alba, farà sterzare le strategie di capitani e fantini. Oppure se resta ancora margine di manovra e, soprattutto, di scelta per formare quel lotto dei dieci con (almeno) nomi esperti di cui si parla da settimane. La lista dei promossi dovrebbe uscire oggi abbastanza presto, il grosso delle verifiche è stato svolto ieri dall’équipe comunale. Stamani infatti ci sono sei batterie con mezzosangue che, per motivi diversi (dall’età al comportamento durante il Protocollo, per esempio), non potrebbero comunque prendere parte al Palio. Alle 18.30, poi, come da tradizione, la lettura delle schede degli ammessi alla tratta in Comune mentre i capitani saranno impegnati nel tourbillon di incontri fondamentali in vista dell’assegnazione.

Quindici cavalli. Nove che hanno già corso il Palio – Ares Elce, Ungaros, Tale e quale, Zio Frac, Criptha, Veranu, Canarinu, Comancio e Arestetulesu – e sei per cui non è ancora arrivata la chiamata per la Piazza. Vale a dire Chiosa vince, Compilation, Diocleziano, Cassiox, Caveau e Benito baio. Quando le prove all’alba ieri sono terminate, alle 7.30, sono stati riconvocati tutti e 15 nell’Entrone. I veterinari, come annunciato nei giorni scorsi, volevano rivederli. Il portone si è chiuso alle loro spalle: sono stati fatti trottare, poi il flexing. Pochi minuti dopo le 8 sono usciti, tornando in scuderia in attesa di conoscere il verdetto che arriverà oggi. Fuori non sono state poche le polemiche e le perplessità, anche dei capitani. Perché i cavalli erano stati lasciati, vedi quelli delle prime batterie, un paio di ore a passeggiare in piazza del mercato, sulle lastre. E si temevano possibili risentimenti con conseguenti ricadute sul lotto. L’unico dei nomi noti ad aver riportato un lieve problema ma in batteria sarebbe stato Veranu.

Per soddisfare la curiosità dei capitani e degli addetti ai lavori bisognerà aspettare dopo il Palio. Ma il fatto che Remorex e Anda siano andati direttamente alla Tratta, anche se non sono sul tufo da tempo (soprattutto il primo), sarebbe legato al fatto che stanno benissimo, sotto tutti i punti di vista.