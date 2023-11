In Piazza 500 studenti. Poesie, musica e slogan

Piazza del Campo è sempre piena di persone, di colori, ma ieri lo è stata ancora di più. A riempirla gli studenti dell’istituto Caselli che, insieme a molti altri compagni e ragazzi unitesi a loro e alla musica dell’istituto Franci, hanno lanciato un chiaro messaggio di condanna ad ogni forma di violenza contro le donne. L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto "Né fiori, né opere di bene", e fa parte del cartellone d’iniziative messo insieme dal Comune e dalla provincia di Siena in occasione del 25 novembre 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I ragazzi sono partiti da via Roma in un lungo corteo fino a Piazza del Campo, dove oltre cinquecento persone hanno formato un grande cerchio ed innalzato cartelloni con vari slogan e rivendicazioni: "Ogni volta che una donna lotta per sé stessa lotta anche per tutte le altre", "l’amore non ha lividi", "alle donne va rubato il cuore, non la vita". Una volta in cerchio i ragazzi hanno letto a turno alcune poesie, in molti con la voce rotta, ed uno ad uno hanno pronunciato al microfono i nomi delle 106 donne vittime di femminicidio nel 2023. Oltre ai tantissimi studenti delle scuole superiori, hanno voluto esser presenti in piazza anche Micaela Papi, assessore alle Pari opportunità del Comune di Siena, e Rossana Pallassini, consigliera provinciale. Il corposo programma di eventi in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne non si concluderà oggi ma il 13 dicembre, quando è prevista la proiezione de "Il diritto di contare" nell’auditorium del Santa Chiara.

Eleonora Rosi