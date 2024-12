“In Palio c’è la vita“. A teatro il calendario della Polizia municipale

Il calendario 2025 della Polizia Municipale di Siena “In Palio c’è la vita” sarà in distribuzione al Teatro dei Rinnovati nel fine settimana, in occasione dello spettacolo “Hokuspokus”. Sarà a disposizione gratuitamente del pubblico presente, con la possibilità di effettuare una donazione in favore della Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) di Siena. “In Palio c’è la vita” è il calendario 2025 con le immagini delle donne e degli uomini del Comando della Polizia Municipale di Siena. Dodici mesi dedicati ai volti degli operatori e delle operatrici che ogni giorno dell’anno si mettono a disposizione della città.