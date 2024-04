In moto sbatte contro auto. Muore a 28 anni di notte

Tragico incidente nella notte a Sesto Fiorentino, sulla via Mezzana Perfetti Ricasoli. Un giovane motociclista è morto in seguito allo scontro frontale con una macchina che viaggiava nella direzione opposta. La vittima è un ventottenne, Stefano Mamone, nato a Poggibonsi. Figlio unico di una coppia che poi si era trasferita in un centro del Pratese, dove Stefano tuttora abitava. L’impatto, purtroppo fatale al giovane di origini valdelsane, è avvenuto l’altra notte intorno alle 4. In quel momento è arrivata la telefonata dell’incidente al numero unico di emergenza 112.

Da lì sono stati allertati i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile che sono dunque intervenuti a Sesto Fiorentino, al km 3,800 della via Mezzana Perfetto Ricasoli, per un incidente stradale fra una moto, due autovetture e un autocarro. Tra la moto e una delle auto, un impatto frontale che purtroppo non ha lasciato scampo al ventottenne, nonostante il trasferimento in ospedale ad opera dei soccorritori giunti sul posto con un equipaggio.

Anche un’altra vettura è rimasta coinvolta nel tragico episodio della strada, mentre procedeva in direzione di Sesto Fiorentino. A causa sembra dei detriti presenti sul manto stradale, l’auto ha subìto la foratura della gomma anteriore destra, riportando la rottura del paraurti anteriore.

Stefano Mamone è stato trasportato dai sanitari dell’emergenza territoriale al pronto soccorso dell’ospedale fiorentino di Careggi, dove però è deceduto poco dopo l’arrivo nella struttura per le gravi ferite riportate nell’incidente. Trasportata in ospedale anche la donna che era alla guida della prima auto coinvolta nello scontro: nel suo caso, una prognosi in fase di definizione da parte del personale medico di Careggi. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica del tremendo impatto che è costato la vita al giovane che era nato a Poggibonsi.

Forse un sorpasso - ma tutto il quadro nella sua completezza rimane in via di valutazione - alla base del tremendo scontro nella notte a Sesto Fiorentino.