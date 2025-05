Corse a Monteroni, c’è Veranu. In pista anche la stella Anacleto. Occhi al cielo per il rischio pioggia

Sette corse oggi a Monteroni. Le prime due alle 11, altre cinque nel pomeriggio dalle 14,30. Tutto pronto per la seconda giornata di sfide dei cavalli in Val d’Arbia, con gli occhi sempre rivolti al cielo. Perché le previsioni meteo, dopo la pioggerella di ieri, non lasciano presagire nulla di buono. "Dopo una prima parte della giornata con cielo irregolarmente nuvoloso – scrive ’MeteoSiena24’ – il tempo peggiora a partire dal pomeriggio. Entro la sera le prime precipitazioni, anche a carattere temporalesco, interesseranno la Toscana. Temperature in calo, specie le massime". Il freddo non è un problema, la pioggia sì. Quindi dita incrociate sperando che si riescano a completare le sette corse regolarmente.

Prima corsa (ore 11)

Frank (Putzu), Filippo Riu (Migheli), Nino da Clodia (Giannetti), Fabula (Piras), Elly (A.Coghe).

Seconda batteria (ore 11.40)

Ziculitth (Cersosimo), Anacleto (Piras), Esperance (Giannetti), Denise Beauty (Chiti), Tabascoh (Angioi).

Terza batteria (ore 14.30)

Venabella (Chessa), Contessa Luna (Chiti), Artista de campeda (Francesconi), Brughel (A.Coghe), King Rio (Putzu)

Quarta corsa (ore 15)

Eletha (Giannetti), Ennida Soe (Mulas), Entu de Bardu ( Caria), Excalibur (D.Pes), Credere (Scarparo).

Quinta corsa (ore 15.30)

Dorinda (Giannetti), Diamante grigio (Piras), Dori fortuna ( Manca), Discolo (Chiavassa), Dollaro (Chiara).

Sesta corsa (ore 16)

Veranu (Chiti), Corinne Clar (Fabbri), Cicala (A.Coghe), Compilation (Guglielmi), Babilonas (Bitti).

Settima corsa (ore 16.30)

Euskaldi (Giannetti), Daredevil (Chiti), Dolcecomelanutella (A.Coghe), Cornelia Paula (Bitti), Att’acconzas (Chiara).

La.Valde.