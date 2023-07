In Fontebranda primo fontanello d’acqua potabile

Anche il centro storico di Siena ha ora un fontanello di acqua potabile di alta qualità naturale e gassata refrigerata. È stato inaugurato ieri in via Fontebranda, allestito in un fondo di proprietà comunale, adiacente la struttura dell’EcoSito. "Il fontanello assolve a diverse funzioni – ha spiegato l’assessore all’ambiente Barbara Magi, che ha inaugurato la struttura – Per prima cosa vogliamo ridurre l’utilizzo della plastica. E grazie al fontanello, è possibile incentivare contenitori riutilizzabili che non vengono dunque sottoposti allo smaltimento". Per raggiungere tali obiettivi l’amministrazione ha individuato un sito per ospitare il fontanello, facilmente accessibile e capace di erogare acqua di alta qualità: la scelta è caduta al numero 6 di via Fontebranda, che con l’adiacente Eco Sito andrà a creare un punto unico per i servizi ambientali.

"Stiamo pensando – ha aggiunto l’assessore – di replicare strutture simili in altre parti della città, come in via del Poggio, per una migliore gestione dei rifiuti e della sostenibilità ambientale nel centro storico". L’acqua erogata può essere consumata in sicurezza: viene periodicamente sottoposta a controlli e monitoraggi affidati a una ditta specializzata nel settore, come già avviene per gli altri cinque fontanelli presenti nei quartieri.

Cittadini e turisti possono rifornirsi di acqua al fontanello pubblico in centro storico: nella prima settimana di attivazione potranno farlo gratuitamente per quanto riguarda l’acqua naturale refrigerata. Una decisione che l’amministrazione comunale ha preso proprio per promuoverne l’uso e incentivare i cittadini alle buone pratiche. Dopo il periodo iniziale, i costi per chi vuole fare scorta di acqua al fontanello di via Fontebranda saranno comunque contenuti: per un litro e mezzo di acqua naturale si pagheranno 5 centesimi, 10 centesimi per un litro e mezzo di gassata.