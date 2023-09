In autunno Festival della pedagogia

Prime anticipazioni per il Lef, il Festival della pedagogia che si svolge già da alcuni anni a Poggibonsi in autunno e che nel tempo ha assunto le caratteristiche dell’importante evento di respiro nazionale. Tra i prestigiosi relatori della nuova edizione del Lef è atteso anche Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, autore di numerose pubblicazioni nei vari settori di interesse. L’incontro con il professor Crepet è previsto per il 17 novembre.