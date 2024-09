In attesa degli Oasis la tribute band. Rubbish in concerto

La notizia della reunion degli Oasis ha fatto il giro del mondo scatenando l’entusiasmo di milioni di fan ed è partita la caccia al biglietto. Per dare un’anticipazione di ciò che sarà l’evento musicale del 2025, i Rubbish, Oasis tribute band, portano in scena un set che fa rivivere l’originalità, il sound e la carica di un concerto dei fratelli Gallagher: l’occasione arriva a Siena all’interno delle ’Sette sere panterine’, della Società Due Porte nell’ambito della Festa Titolare della Pantera. Stasera i Rubbish saranno in Piazza del Conte per far crescere l’attesa per il ritorno della band di Manchester.