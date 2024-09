In arrivo tre autobus

Tre nuovi bus interurbani per il territorio di Siena e Grosseto. Sono arrivati in questi giorni nel parco mezzi di Autolinee Toscane alla vigilia della riapertura delle scuole.

"L’acquisto di questi nuovi bus rientra nel quadro generale di rinnovamento di tutta la nostra flotta autobus a livello regionale che stiamo portando avanti con continuità – spiega Gianni Bechelli, presidente di Autolinee Toscane –. A fronte della rottamazione, avvenuta nelle scorse settimane, di mezzi obsoleti ed Euro 2, andiamo a inserire bus di ultima generazione, dai livelli inquinanti ai minimi disponibili sul mercato, sicuri e confortevoli. Saranno messi in servizio sulle tratte extraurbane del territorio senese e grossetano, principalmente utilizzate dagli studenti, che invitiamo ad usare nella consapevolezza dell’importanza del trasporto pubblico per la protezione dell’ambiente che viviamo e del valore che questi mezzi rivestono, anche in termini economici, per l’intera collettività".

I bus hanno una capienza di 76 persone a bordo (che diventano 74 nel caso di occupazione dello spazio per persone a ridotta mobilità), di cui 49 sedute. Prevista la pedana per agevolare la salita a bordo di persone diversamente abili, nonché la dotazione di sicurezza di bordo con videosorveglianza interna ed esterna, sistema di conteggio passeggeri e tecnologia Avm per il controllo da remoto della flotta. Prevista anche la protezione del posto guida dell’autista.