In arrivo 1500 permessi di soggiorno. Apertura straordinaria degli uffici

Un successo l’apertura straordinaria dell’ufficio immigrazione della questura per il rinnovo e il rilascio del permesso di soggiorno. Una novità introdotta nel gennaio scorso per tagliare le attese e dunque i disagi per gli utenti. Il 17 l’ufficio di via del Castoro aveva annunciato che risultavano "da consegnare circa 1700 permessi, processati in tempi più ristretti rispetto al passato". A conferma del successo del servizio le successive file in via delle Sperandie all’Ufficio immigrazione (nella foto). Cosa che funziona non si cambia. Così, visto il gradimento registrato il mese scorso, il questore Pietro Milone ha deciso che anche sabato prossimo sarà possibile accedere allo sportello dalle 10.30 alle 12.30, senza prendere appuntamento. "Nel mese di gennaio sono stati consegnati più di mille permessi – spiega intanto la questura – destinati prevalentemente a chi ha chiesto rinnovo o rilascio per motivi di studio, di famiglia, di lavoro o per residenza elettiva. In ulteriore consegna altri 1500, già a disposizione di chi li ha richiesti". Per agevolare al massimo l’accesso al pubblico, "anche per il mese di febbraio – annuncia inoltre la polizia – potranno essere ritirati all’ufficio immigrazione ogni sabato dalle 10.30 alle 12.30".

La.Valde.