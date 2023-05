Improvviso crollo dalle mura Porta Pispini resta chiusa al traffico

La palla ora passa alla Soprintendenza. L’improvviso distacco di alcuni frammenti di mattoni dalle mura medievali di Porta Pispini e la conseguente chiusura al traffico della zona potrebbero causare disagi più lunghi del previsto. I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente sul posto venerdì sera, hanno inviato il fonogramma con la segnalazione del problema alla Soprintendenza, in quanto ente proprietario delle antiche mura, mentre l’amministrazione comunale è titolare della Porta. Trattandosi di una questione di tutela della pubblica incolumità, Palazzo pubblico ha provveduto immediatamente venerdì a emettere un’ordinanza per interdire il traffico dei veicoli in ingresso e in uscita nella zona. In altre parole, una rivoluzione della viabilità con deviazione obbligata e passaggio da Porta Romana. Ora si pone il problema dei tempi di intervento: la Soprintendenza dovrà effettuare un sopralluogo per valutare la situazione generale delle mura medievali nella zona di Pispini e quindi procedere ai necessari lavori, con probabile allestimento di ponteggi.

A sollecitare l’azione della Soprintendenza dovrebbe essere l’amministrazione comunale, che tuttavia si trova in una fase di transizione (domenica e lunedì c’è il ballottaggio). Questo comporterà dunque un allungamento delle procedure di intervento e conseguenti disagi alla viabilità. Venerdì sera era stato un cittadino a segnalare la caduta di frammenti dalle mura: sul posto erano intervenuti i vigli del fuoco e la Polizia municipale, chiamata a gestire la viabilità. Negli ultimi anni la nuova organizzazione della Ztl ha ristretto i passaggi dal varco in questione. Nel caso di cantieri sulle mura, non si escludono quindi ulteriori problemi per chi dovrà fare il giro passando, come detto, da Porta Romana.