Improvvisa perdita idrica. Interessata in particolare la zona di via Poggiobonizio

Perdita idrica di ampie proporzioni nel centro storico di Poggibonsi. Interessata in particolare via Poggiobonizio, la strada contigua a via Borgo Marturi che si affianca a via Francesco Costantino Marmocchi e che è quindi totalmente inserita nel cuore antico della città, oltre che a ridosso del quartiere degli Orti. Alcuni dei residenti nella zona hanno evidenziato il problema alla società Acque e così sul posto, oltre al personale dello stesso ente gestore del servizio idrico, sono giunti immediatamente gli agenti della Polizia municipale e anche i Vigili del fuoco del locale distaccamento. Obiettivo, effettuare le opportune verifiche della situazione che si era venuta a creare in seguito all’ennesimo episodio. Un effetto fiume, tra sprechi e polemiche: questo lo scenario di via Poggiobonizio fino alla porzione di strada all’altezza della traversa via Bonizio Segni, ad ascoltare la descrizione del quadro ad opera dei residenti. I quali hanno segnalato il caso ad Acque spa ricevendo poi la puntuale assistenza dopo l’inconveniente. Tutto è avvenuto l’altra sera a Poggibonsi e l’intervento successivo degli addetti ai lavori si è protratto nell’arco di almeno un paio di ore. Quindi il raggiungimento dell’obiettivo, con l’attesa soluzione al problema indicato dagli abitanti e la conclusione dell’emergenza. Una sequenza che va dunque in archivio, però le questioni che riguardano il settore idrico di Poggibonsi sembrano non smarrire di attualità. Nei giorni precedenti all’episodio di via Poggiobonizio, erano state le persone che vivono tra via Aspromonte e via Sila a lamentare la formazione di un "lago" nella ragnatela delle strade che corrono in parallelo a una parte di via Pisana. Ovvero un’altra area di Poggibonsi alquanto popolosa e costretta, nel tempo, a fare i conti con una serie di disagi legati proprio a perdite di carattere idrico. Difficoltà relative a tubazioni forse non più idonee, per quanto la società Acque abbia comunque effettuato investimenti notevoli nel corso degli anni, con l’intento di garantire il miglioramento e lo sviluppo del servizio in termini di efficienza. A beneficio di una comunità che conosce di sicuro non da oggi le conseguenze di una rete, nel territorio, che presenta talvolta qualche asperità.

Paolo Bartalini