Improvvisa fuga di gas. Lavori in via Pendola

Lavori urgenti per fuga di gas in via Tommaso Pendola. L’allarme è stato dato ieri mattina da alcuni contradaioli della Tartuca, tra i quali lo stesso priore Simone Ciotti, preoccupati dal forte odore di gas che si respirava un po’ in tutta la zona. Per questo è partita subito la telefonata alla Polizia municipale: gli agenti del comandante Alfredo Zanchi hanno provveduto a contattare immediatamente Centria, la società di Estra Spa che si occupa del vettoriamento di gas naturale, della distribuzione e della vendita di Gpl.

I tecnici sono arrivati velocemente in via Pendola, riuscendo a individuare subito il punto preciso della perdita di gas. Per questo si sono messi subito al lavoro mentre la Municipale provvedeva a istituire il divieto di transito e sosta dal civico 18 al civico 24. L’accesso a via Pendola al momento è consentito da Pian dei Mantellini e via San Quirico. Domani è previsto un nuovo intervento, in attesa della completa sostituzione del tubo danneggiato.