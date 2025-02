"Imprese, i lavoratori partecipino agli utili"

È una proposta destinata a far discutere quella lanciata dal segretario della Fim Cisl di Siena, Giuseppe Cesarano, ieri durante il consiglio generale della categoria nella sede del sindacato in Massetana Romana: "Chiediamo l’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione tanto voluto dalla Cisl, con oltre 150 assemblee da fare nelle aziende e l’invio di oltre 200 Pec alle attività produttive del territorio provinciale – l’annuncio di Cesarano –. L’articolo 46 prevede la partecipazione dei lavoratori agli utili e alla governance delle imprese. L’Iniziativa coinvolgerà oltre 150 aziende della nostra provincia, con l’obiettivo di far conoscere l’importanza di questo principio". E ancora: "È il momento di agire concretamente sul territorio e la Fim Cisl è pronta a impegnarsi per portare avanti questa battaglia di giustizia sociale e di sviluppo economico – ha detto –. L’invito alle aziende è chiaro: aprite i cancelli. Insieme possiamo fare la differenza. L’attuazione dell’articolo 46 rappresenta un’opportunità per creare un vero e proprio patto tra lavoratori e imprese, che porti beneficio a tutti".

Cesarano ha aggiunto: "La partecipazione agli utili è un passo importante per il futuro, in cui i lavoratori non sono solo spettatori, ma anche protagonisti dei risultati aziendali. Questa iniziativa vuole essere un segnale forte della nostra volontà di costruire un futuro più equo e sostenibile per il Paese. La strada è tracciata, dobbiamo percorrerla insieme, lavoratori e imprese, per un’Italia che cresce grazie alla collaborazione e alla partecipazione di tutti i dipendenti".