"Imposta soggiorno. Coprirà in parte i costi dei rifiuti"

Parte del gettito derivante dall’imposta di soggiorno potrà andare a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, in base alla mozione approvata durante il consiglio comunale del 31 gennaio e proposta dai consiglieri Maccarone, Lazzerini, Andreozzi e Trabalzini del Gruppo Centrodestra e Indipendenti per Montepulciano. "Un atto d’indirizzo utile a ridistribuire la ricchezza derivante dal turismo a diretto vantaggio dei residenti, in modo da mitigare i pressoché costanti aumenti che la tari ha subito nel corso degli ultimi anni", dichiarano i consiglieri di Centrodestra. "Grazie alle modifiche normative volute dal Governo Meloni con la Legge di Bilancio 2024, infatti, sono state ampliate le possibilità di utilizzo dell’imposta di soggiorno, tra cui la copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti permettendo quindi di compensare la cittadinanza dai maggiori costi del servizio legato ai flussi turistici – continua la nota –; gli studi più qualificati sul tema testimoniano come uno degli impatti più significativi delle presenze turistiche sui territori sia l’incremento della produzione di rifiuti, da cui consegue anche una compromissione della qualità della raccolta differenziata e un aumento dei costi, sino ad oggi sopportati esclusivamente dai cittadini residenti".