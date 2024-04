Imposta di soggiorno. Una crescita record

Il consiglio comunale di Montepulciano ha approvato, a maggioranza, il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023 dell’ente. Il bilancio del Comune di Montepulciano chiude con un risultato di amministrazione di euro 9,4 milioni di euro composto da 6,6 milioni di parte accantonata, circa 666mila euro di parte vincolata e circa 2,1 milioni di euro di parte disponibile, oltre che con un saldo di cassa, al 31 dicembre 2023, di circa 6,5 milioni di euro.

Le entrate del bilancio del Comune di Montepulciano si attestano a 19,8 milioni di euro. In evidenza le entrate dell’imposta di soggiorno che sono pari a circa 340mila euro nel 2023, ovvero più 45mila euro rispetto all’anno precedente e l’aumento del gettito dell’addizionale comunale Irpef che si è attestata a 1,7 milioni di euro, facendo registrare, alla stessa aliquota dell’anno precedente, 150mila euro in più rispetto alle entrate del 2022, spiega il Comune in una nota.

Nella stessa seduta è stata approvata, sempre a maggioranza, la delibera che prevede l’utilizzo dell’avanzo d’amministrazione libero disponibile, per un totale di 483mila euro, che va a finanziare una serie di spese d’investimento che riguardano il patrimonio comunale a partire da alcune scuole, il Museo Civico e il Teatro Poliziano.

"L’amministrazione – si legge nella nota stampa – ha espresso soddisfazione sia per i risultati ottenuti nei vari settori di competenza, grazie alla solidità delle casse comunali, sia sul fatto che viene lasciato un bilancio solido alla prossima amministrazione".