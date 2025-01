Impianto ’green’ nella scuola

Nei locali del plesso scolastico ’Scuola Angeli di San Giuliano’ venerdì dalle 11, verrà presentato un nuovo progetto di sostenibilità ecologica, attraverso cui il Comune di San Casciano dei Bagni applicherà una svolta ’green’ andando a utilizzare una risorsa presente sul territorio: la geotermia.

Proprio nell’edificio scolastico, infatti, è stato installato un impianto a pompa geotermica, che si va ad aggiungere ai pannelli solari e fotovoltaici già installati alcuni anni fa. Si tratta di un’innovazione decisamente ecologica e sostenibile, che dimostra quanto sia importante l’attenzione verso queste tematiche da parte delle pubbliche amministrazioni, anche nelle realtà comunali più piccole.

Il progetto è stato finanziato dai Fondi Por Fesr di Regione Toscana, dal Gse e dall’amministrazione comunale, per un investimento totale di circa 400mila euro. L’impianto, la cui realizzazione e ottimizzazione è stata supportata da CoSviG (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) prevede, proprio per l’alta efficienza dei macchinari utilizzati, un risparmio atteso sui consumi elettrici consistente e un incremento della sostenibilità ambientale.