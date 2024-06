Impianti sportivi, Giani: "Intesa con il Comune"

Lo stadio comunale e l’adiacente superficie del Tennis club. E poi il Bernino, dal palazzetto alla piscina. Tappe di un viaggio in una parte dell’universo sportivo di Poggibonsi ad opera di Eugenio Giani, presidente della Regione . "Una notevole offerta di discipline e anche un’importante richiesta di manutenzioni", ha detto Giani, visitando le strutture con Susanna Cenni, candidata sindaca del centrosinistra, alla presenza di alcuni dei principali dirigenti dei sodalizi interessati: Giuseppe Vellini, presidente della Us Poggibonsi con gli addetti ai lavori del Poggibonsi Women, Luciano Pignattai al vertice del Tennis club Poggibonsi, Simone Conti presidente dell’Upp con il suo vice Stefano Targi. "Ci dedicheremo a un protocollo di intesa tra Regione e Comune – afferma Giani – per capire come agire insieme per migliorare l’impiantistica, nel quadro di una valorizzazione complessiva dell’area sportiva di viale Marconi come Parco urbano". Ed ecco che si presentano le prime criticità: i vincoli della pista per le competizioni equestri che ebbero per teatro I’Tondo fino ai primi anni Settanta. "Con il nuovo sindaco – assicura Giani – mi attiverò presso la Soprintendenza per comprendere la portata di tali vincoli e valutare i progetti dei quali impegnerò la Regione e anche Sport e Salute".

Il palazzetto del Bernino? Una realizzazione ex novo? Giani non la esclude: "Una ristrutturazione potrebbe portare anche a una demolizione con ricostruzione". Non mancano dal presidente i complimenti all’Us Poggibonsi – davanti allo stendardo della società centenaria – per la matricola federale mantenuta nei decenni. E alla fine un ricordo di quando il Poggibonsi impose il pari alla Florentia Viola nel campionato di serie C2 2002-2003 allo stadio Franchi.

Paolo Bartalini