Impatto della Ai sulla finanza in Europa

Due giorni di dibattito sull’intelligenza artificiale nella sede di Siena Ideale. È iniziato eri, con il ‘Kick off meeting’, il lancio di #FinAi – An anthropocentric approach tocAI’, il nuovo progetto europeo firmato FIRST CISL. Un progetto che vuole analizzare l’impatto delle nuove tecnologie - in particolare, Intelligenza Artificiale e Machine Learning - sul settore finanziario in Europa e in 9 Stati membri, 1 Paese candidato e 2 Paesi See, includendo gli effetti sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di facilitare lo scambio di buone pratiche tra le parti sociali attive a livello europeo. Il progetto prevede una fase di ricerca scientifica e sul campo integrata da attività di formazione e da attività di comunicazione e divulgazione dedicati a diffondere il suo impatto, ed è stato presentato da Sabrina Brezzo, segretario nazionale First CISL, e dal project manager Domenico Iodice.

La giornata è proseguita tra conferenze e panel con lo scopo di illustrare il lavoro e la ricerca, promossa e coordinata dal sindacato e da Fondazione Fiba, con la collaborazione di due partner come Fondazione ADAPT e l’Università belga KU Leuven, insieme ad altre dieci organizzazioni associate. Al centro dell’attenzione il tema della transizione digitale, con la necessità di preservare e salvaguardare i posti di lavoro, le competenze e le condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, il benessere personale e la vita di relazione dagli attacchi alla privacy legati alla pervasività e intrusività della nuova organizzazione del lavoro e delle nuove tecnologie AI. Soprattutto per quanto riguarda l’automazione dei processi interni che riguardano i servizi alla clientela, che affidano agli algoritmi le aree di previsione e analisi strategica del business, e la gestione del personale.