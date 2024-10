Imparare ad essere responsabili alla guida, si inizia da piccoli

A Castellina in Chianti si impara a essere responsabili quando si è alla guida. Gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria di Castellina e gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e gli alunni della scuola secondaria di Gaiole e Radda in Chianti, si sono trovati nel parcheggio dei Camper per un evento promosso dall’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo delle sezioni di Radda e Castellina in Chianti. Insieme ai volontari dell’Associazione, i volontari della Misericordia, Aci e il comando dei Carabinieri, i ragazzi hanno affrontato le varie situazioni che si possono presentare quando si è in strada e imparato le buone pratiche di un guidatore.

"Giornate come queste – commenta Chiara Polvani, assessore del Comune di Castellina in Chianti – sono una grande formazione per tutti i ragazzi. Il Comune non ha esitato a donare il suo patrocinio. Dobbiamo imparare a essere responsabili fin da piccoli, capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, soprattutto quando siamo in strada".