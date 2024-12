"Illegittimo il servizio del ’taxi solidale’. Tariffe agevolate per disabili e bisognosi"

"Non appare legittima la promozione e lo svolgimento di servizi di autotrasporto da parte di soggetti diversi da quelli individuati dalla legge, soprattutto utilizzando la denominazione ’Taxi’", così scrive il presidente Giacomo Sanò a nomer del Cda del Consorzio Tassisti Senesi in merito alla notizia diffusa di un servizio di autotrasporto denominato Taxi solidale organizzato dall’associazione ’I Nodi d’Amore’ a fronte di un’offerta. "Si ricorda e precisa - continua la nota del Cotas – che il servizio di autotrasporto può essere offerto ed eseguito esclusivamente da soggetti che abbiano la relativa idoneità professionale, patente categoria KB e che agiscono in forza di una licenza taxi o di titolare di autonoleggio con conducente. Lo svolgimento di un’attività di autotrasporto con offerta al pubblico da parte di soggetti che non siano titolari di licenze taxi o NCC costituisce anche atto di concorrenza sleale". Infine il Cotas ricorda che "tutti i tassisti di concerto con l’Amministrazione comunale di Siena, hanno da sempre sviluppato politiche agevolative ed iniziative per favorire il più possibile l’erogazione di servizi a persone bisognose e disabili con agevolazioni tariffarie e automezzi dedicati".