La crisi sta nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi piú svariati. Sono parole di Antonio Gramsci, tratte dai ’Quaderni dal carcere’. L’interregno riguarda tante zone del mondo, ma è una fase che vive anche questa provincia. La città di Siena in misura ancor più marcata. L’ultima vicenda che fa venire in mente questa fase di passaggio, di confusione, di nebbie e veleni che avvolgono il cambio delle regole, gli equilibri di poteri mutati, i potenti che non hanno più la forza di un tempo, è l’offensiva scatenata sul Policlinico Le Scotte e sul dg Antonio Barretta.