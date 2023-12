Il traguardo di Elisa. E’ il primo magistrato

La dottoressa Elisa Biancucci è diventata magistrato. ‘A regola’, dovrebbe essere la prima colligiana che riesce a raggiungere la carica di magistrato. Colligiana, classe ’89, ha frequentato il liceo scientifico Volta di Colle e poi giurisprudenza a Siena per poi diventare avvocato e da lì in poi gli studi per diventare magistrato. Ha recentemente partecipato al concorso indetto a Roma ed è riuscita ad ottenere quello che da sempre è stato un suo sogno. Per Colle è la prima volta, almeno per quanto riguarda la storia recente, che una colligiana doc riesce ad ottenere un traguardo di questo tipo. La famiglia a Colle è nota: il padre, Fabio, imprenditore ed ex presidente della Colligiana, riuscì ad ottenere addirittura la C2. È stata proclamata magistrato ed ora la Dottoressa Elisa Biancucci è in attesa della conclusione dell’iter, perché per un anno e mezzo sarà a Firenze come magistrato ordinario in tirocinio, dopodiché il Presidente della Repubblica darà la sua destinazione. Non ha rilasciato dichiarazioni Elisa Biancucci, ma la felicità è tangibile. Orgogliosi anche molti colligiani che sui social si sono complimentati con lei. Era salita alle cronache, insieme ad alcune colleghe, anche per aver creato un profilo social dal nome Fall in Law, nel quale "arricchivano" le notizie di cronaca dando degli strumenti al lettore per poter comprendere al meglio l’accaduto. I complimenti, quindi, ti tutta una città alla Dottoressa Elisa Biancucci, che inizia il suo viaggio nel mondo delle toghe. È noto che i magistrati si devono spostare e fare chilometri, la speranza, però, rimane quella di poter ritornare vicino a Colle, magari per il tribunale senese.

Lodovico Andreucci