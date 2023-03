’Il terremoto a Siena: perché averne paura e perché non averne’

Far conoscere l’origine dei terremoti e il rischio sismico a Siena è lo scopo dell’incontro ’Il terremoto a Siena: perché averne paura (e perché non averne)’ del 21 marzo alle 19.15 nel museo della Contrada della Torre. In seguito agli eventi sismici che hanno interessato il territorio lo scorso febbraio, la professoressa Cecilia Viti del Dipartimento di Scienze Fisiche dell’Università, si è fatta promotrice di un’iniziativa a carattere informativo e divulgativo. Il primo appuntamento presso la Contrada della Torre, ma l’esperienza verrà ripetuta nelle altre Contrade che ne faranno richiesta. Collaborazione con i volontari della Protezione civile.