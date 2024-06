Il ’Terra di Siena’ sbarca in Cina. L’intelligenza artificiale nei film Il Terra di Siena International Film Festival sarà ospite speciale del Film Technology Innovation Summit a Chongqing, in Cina, per discutere delle nuove tendenze tecnologiche nel cinema. Il festival senese si svolgerà dal 5 al 9 novembre, con un focus sull'integrazione della tecnologia nell'arte cinematografica.