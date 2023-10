Il teatro per le scuole. Presentata la rassegna

Il teatro per le scuole. Presentata e al via la rassegna ‘Discipline(s) Educational Kids’, dieci matinée dedicate agli studenti della fascia 3-14 anni, fino al 7 dicembre al Teatro Politeama di Poggibonsi. L’offerta, suddivisa per fasce d’età, è differenziata e destinata sia alle scuole dell’infanzia che alle primarie fino alle secondarie di primo grado. La stagione scuole, che fa parte del progetto Discipline(s) sostenuto dal Ministero della Cultura, nasce dall’unione di due storiche rassegne, Teatro a Merenda Scuole, promossa da Timbre con la direzione artistica di Luca Losi, e Ombre d’Inverno delle associazioni Staccia BurattaAmici di Staggia con la direzione artistica di Marcella Fragapane.

Due contenitori che declinano un’importante offerta di spettacoli scelti sia per il riconosciuto valore artistico che per la capacità di offrire spunti didattici e momenti di crescita. "Discipline(s) Educational Kids" è realizzata in collaborazione con il Comune e gli istituti didattici Comprensivo 1 e 2. Dopo l’apertura ieri con Rumori nascosti, il calendario prosegue il 9 novembre con i Fratelli Dalla Via che presentano Sbum! Yes we cake, 11-14 anni, alle 10. Il 27 e il 28 novembre Teatro Gioco Vita presenta Ranocchio, dai 2 ai 5 anni, 9,30 e 11. Il 30 novembre Principio attivo propone La bicicletta rossa, alle 10 dai 6 anni. Il primo dicembre in scena Storia di un uomo di Principio attivo, dai 5 ai 14 anni, alle 9.15 e 11.

Chiusura il 7 dicembre con Caro Lupo di Drogheria Rebelot, dai 3 agli 8 anni, alle 9.15 e 11.15. Per informazioni 0577983067 interno 3.

Fabrizio Calabrese