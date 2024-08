Il talento unico di Marika Carcagnì. E’ arrivata la chiamata da Venezia

Da tempo Marika Carcagnì fa parlare di sé per l’abilità che riesce a sfoderare nella cura del look delle star. Adesso un ulteriore passo in avanti in un percorso di crescita all’insegna della qualità: la partecipazione, da oggi, all’ottantunesima Mostra del Cinema di Venezia nel suo ruolo di Celebrities Hair Specialist. Una figura con precise responsabilità nell’immagine degli artisti e in questo caso dei protagonisti sull’ambìto red carpet della prestigiosa rassegna internazionale - il festival del grande schermo primo al mondo per anno di inizio, il 1932 - al Lido di Venezia, inaugurata mercoledì scorso per l’edizione 2024. Alla guida di un salone nel centro storico di Poggibonsi, in via Borgo Marturi, Marika Carcagnì ha saputo perfezionarsi ed evolversi nel suo già fecondo itinerario professionale attraverso studi specifici. Fino a ottenere il titolo di Ambassador dell’Accademia Master Beauty University, realtà leader nel settore della specializzazione di stilisti e parrucchieri fondata da Cristiano Carconi con sede a Roma. Il gusto e la tendenza, l’eleganza e la bellezza, alcuni degli ingredienti base da tenere in considerazione. "E in più, aggiungerei l’emozione di vivere l’esperienza su un palcoscenico di un simile spessore – afferma Marika Carcagnì – mettendo a disposizione delle celebrities il mio bagaglio creativo acquisito durante gli anni". Ad accompagnare Marika nella trasferta veneziana sarà il marito Luigi Evangelista, lui stesso impegnato nella conduzione dell’attività di hair stylist nel cuore di Poggibonsi. Monica Bellucci ha aperto il 28 agosto la sfilata di ospiti vip della settima arte in Laguna. Ieri il giorno di Nicole Kidman, in una passerella forte di presenze particolarmente attese e acclamate dalle immancabili schiere di fan, da qui all’epilogo del 7 settembre, da Lady Gaga ad Antonio Banderas, per non parlare di Brad Pitt e George Clooney, di Winona Ryder e Cate Blanchett. Pure la Valdelsa possiede dunque la sua impronta di classe nell’attenzione da dedicare allo stile distintivo delle star del cinema. Merito di Marika, capace di procedere, chissà, anche sulle orme dei principali nomi del comparto, mantenendo comunque la propria originalità nel proporre forme d’arte applicate al look. E dopo Venezia? Roma, per la diciannovesima Festa del Cinema dal 16 ottobre.

Paolo Bartalini