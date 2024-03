Il sound di ’Stabbiolo’. Musica per la capitale

C’è tutta la Valdichiana nel progetto candidato a vincere il titolo di Capitale della cultura 2026 ma c’è anche un pezzo di cuore Sarteanese. Il dossier dal titolo ‘Valdichiana, seme d’Italia’ si fregia di un’opera di videoarte dell’artista Giuseppe Ragazzini. Un video onirico ed emozionante che lui stesso ha presentato alla commissione presso il Ministero della Cultura. Ha raccontato il suo forte legame con Sarteano, luogo dove è cresciuto e si è formato negli anni più importanti della sua adolescenza. Il video racconta di un seme che si apre in una mano e dà i suoi frutti, quelli della natura e quelli dell’arte. La storia tocca i dieci comuni della Valdichiana evidenziando la ricchezza di ognuno come un fil rouge che accompagna un viaggio immaginario fino a toccare tutti i luoghi in un cuore illusorio.

A fare da cornice alla poesia delle immagini c’è tutta la passione musicale di due musicisti e compositori, Diego Perugini e Alessandro Cristofori fondatori di ‘Stabbiolo Music’, studio sarteanese dove loro creano musica per pubblicità, film e documentari. Tra i loro successi la musica per la campagna sociale ‘The Hiring Chain’ dove Sting ha prestato la sua voce. le ultime pubblicità della pesca e della noce di Esselunga e quelle di Timberland e Ikea. Perugini suona il clarinetto, la chitarra classica, elettrica e il violino mentre Cristofori il pianoforte. Infine Laura Fatini, drammaturga e pedagoga, anche lei sarteanese e membro della Nuova Accademia degli Arrischianti. Fatini è direttrice artistica del Giufà Project, presentato alla commissione. Un progetto internazionale che tocca Italia-UK-Portogallo sulla figura-ponte di Giufà, personaggio letterario della tradizione popolare della Sicilia e del Mediterraneo.

Federica Damiani