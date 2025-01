"Il sondaggio del Comune: fini elettorali"

Il Pd Siena ha previsto per oggi la presentazione con la cittadinanza del Piano socio-sanitario integrato regionale. "Anziché chiedere ai cittadini – se lo Stato debba investire di più in sanità – segretaria Rossana Salluce – , sarebbe stato più opportuno che il Comune si fosse fatto carico della richiesta di finanziamenti adeguati direttamente al Governo di cui condivide la linea politica. E’ curioso che il Comune abbia realizzato un’indagine più in ottica elettorale che per condivisione dei bisogni dei cittadini per rilevare il gradimento di un servizio - quello sanitario - che non è di sua diretta competenza, senza precisarne gli scopi e, soprattutto, senza indicare l’utilizzo che sarà fatto dei dati raccolti".