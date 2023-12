Il sindaco Francini: "Furti tentati a Castelmuzio"

Non sono abituati alle ’visite’ a Castelmuzio, borgo-salotto di Trequanda. A stare attenti alla chiave sulla toppa che ormai è vietato lasciare. Consuetudine di un’epoca ormai superata. Servono piuttosto sistemi di allarme, specie nelle case isolate. O comunque con la campagna alle spalle, facile via di fuga. "Non sono state messe a soqquadro le abitazioni però confermo che negli ultimi giorni ci sono stati tentativi ripetuti di intrusione, anche negli orari pomeridiani, soprattutto nella zona nuova residenziale che alle spalle ha oliveti e vigneti. A Castelmuzio vivono molti anziani, questo ha creato apprensione", spiega il sindaco di Trequanda Andrea Francini. Aggiungendo di essere "in contatto diretto con la prefettura e con i carabinieri che hanno intensificato i controlli".

Le denunce comunque sono state poche, fra fine novembre e inizio dicembre si parla nel territorio comunale di un paio di furti – c’è a chi sono entrati facendo un buco nella finestra, fra le 18 e le 19 senza portare via niente – e di altrettanti tentati. Tanto basta comunque a dare un senso di insicurezza a cittadini che non intendono abituarsi ad un fenomeno (purtroppo) fisiologico in vista delle festività natalizie. "Viene utilizzato ogni mezzo tecnologico per verifiche e prevenzione – ha rassicurato anche sui social il sindaco Francini –, invitiamo ogni cittadino a segnalare movimenti o situazioni sospette utilizzando anche il 112 sempre attivo. Soprattutto nel paese di Castelmuzio, particolarmente colpito, l’attenzione rimane alta da parte dei nostri carabinieri. Ho ricevuto diverse telefonate di persone giustamente preoccupate. Voglio rassicurare che le forze dell’ordine fanno il possibile per arginare queste azioni. Anche io sono sempre disponibile, per quanto posso, a ricevere segnalazioni, consigli o a dare informazioni e aggiornamenti".

