Il sindaco Fabio ha scelto Nardi nuovo segretario

di Orlando Pacchiani

Sarà operativo a Palazzo pubblico da lunedì 18 settembre, ma da ieri la sua nomina è ufficiale: Giulio Nardi è il nuovo segretario generale del Comune di Siena e, almeno per questa fase iniziale, dei Comuni di Monticiano e Murlo, anche se in futuro l’obiettivo dell’amministrazione è averlo a tempo pieno. Nato a Siena nel 1968, residente a San Quirico, una solida carriera in molte amministrazioni, accoglie con poche ma orgogliose parole la sua nomina da parte del sindaco Nicoletta Fabio: "È una grande soddisfazione perché sono molto legato al territorio, per me il Comune di Siena è un punto di arrivo", il suo breve commento poco dopo l’ufficializzazione dell’incarico.

Laureato in Scienze politiche all’Università degli studi di Siena e specializzato in Economia e diritto della pubblica amministrazione alla Scuola di specializzazione in formazione di funzionari e dirigenti pubblici dell’ateneo senese, svolge dal 1998 incarichi come segretario generale: partito da alcuni comuni della provincia di Como, ha ricoperto il ruolo a San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Sinalunga, Abbadia San Salvatore, Monte Argentario, Sondrio, Cortona, Foiano della Chiana, amministrazione provinciale di Siena, L’Aquila, Chiusdino, Montepulciano, Torrita di Siena, Montepulciano, Chiusi, Carrara, Colle Val d’Elsa.

Ora un approdo al Comune capoluogo, dopo l’addio di fatto da inizio agosto - anche se formalmente in ferie - di Franco Caridi, che durante l’era De Mossi aveva preso il posto di Michele Pinzuti. Un tassello fondamentale per il nuovo assetto della macchina di Palazzo pubblico, che deve ricreare intanto la piramide organizzativa partendo dai dirigenti. Il primo sarà quello dell’area finanziaria, dopo i tormenti dello scorso mandato. Poi, oltre ovviamente a Francesco Ghelardi, ne dovranno essere individuati per il momento altri tre, per poi passare alle posizioni organizzative e così via.

Intanto arriva Nardi, preceduto da una fama di grande lavoratore, molto attento ed esigente per garantire il buon funzionamento della struttura. E con un passato da ottimo calciatore dilettante, attaccante della Sinalunghese.