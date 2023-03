Il sindaco Donati: "Situazione grave"

"La situazione è complessa". Non cerca di indorare la pillola, il sindaco di Colle, Alessandro Donati, facendo il punto del principio di frana della circonvallazione Via Nova. "Non possiamo lasciare nulla al caso né operare nel dubbio, perché il cedimento di quel tratto comporterebbe un vero disastro – spiega – Oltre agli studi geognostici già fatti, è necessario eseguire anche dei carotaggi per capire da dove arrivi l’acqua che ha allentato la tenuta del fondo. E’ probabile che anche il sistema fognario di San Francesco, antico più che vecchio, abbia subito danni dal tempo e dagli agenti atmosferici e, insieme alla Curia, stiamo verificando anche quello prima di decidere cosa fare, sperando che la situazione sia gestibile in maniera relativamente facile: per gestirla, però, bisogna prima conoscerla bene".