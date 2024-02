Il Siena Under 12 si mette in evidenza. Under 19 sconfitti per 9-5 dalla Sestese

Le rappresentative Under 12 e Under 19 della Pallanuoto Siena Uisp sono state impegnate a Camaiore e a Sesto Fiorentino nella prima giornata dei rispettivi concentramenti giovanili: molto positiva l’esperienza per i più piccoli, tornati a casa imbattuti dopo le quattro gare previste dal calendario. Meno bene per gli atleti più grandi, usciti sconfitti dal confronto con la Sestese. Vista la numerosità degli atleti Under 12, quest’anno, per la prima volta, la Pallanuoto Siena ha schierato ben due squadre, denominate Siena Bianco e Siena Nero, a testimoniare i colori della società. I risultati: Siena Bianco-Argentario: 8-1 (4-1) (4-0); Siena Bianco-Dream Sport: 4-3 (1-2) (3-1); Pontassieve A-Siena Nero: 4-4 (3-1) (1-3); Lucca-Siena Nero: 6-6 (3-1) (3-5). La dirigente Monica Vegni, a fine giornata, ha elogiato tutte le squadre per il loro impegno e si è complimentata con Diego Baldi che, in panchina, ha sostituito egregiamente Sarri (alla guida del Siena Bianco) facendo giocare tutti i ragazzi e spronandoli a dare il loro meglio. È andata diversamente, per la Pallanuoto Siena, la prima giornata del campionato Uisp Under 19 che è uscita dal campo di gioco battuta dalla Sestese per 9-5, parziali (2-3) (1-1) (1-3) (1-2). La formazione schierata dall’allenatore Marco Mancini, in tribuna perché squalificato e sostituito da Matteo Iannello, era composta dagli under 19 con alcuni under 16 esperti e Belluardo e Giudilli, alla prima esperienza nella categoria. E’ stata una partita molto combattuta, dove la Pallanuoto Siena non è riuscita a esprimere il proprio gioco, troppi i tiri in porta non andati a segno; buona invece la difesa che ha scongiurato un risultato peggiore.