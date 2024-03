Il Siena Fc più forte degli ostacoli inattesi

Gli aggettivi si sono sprecati, da vicenda kafkiana in là, per descrivere cos’è successo negli ultimi mesi. Una società, l’Acr Siena, scomparsa dalla scena sportiva, che ha proseguito nella sua battaglia giudiziaria davvero poco comprensibile, che ha avuto come unico effetto quello di tenere bloccati per un’intera stagione gli impianti sportivi della città. Bene che il Siena Fc, con abnegazione e capacità organizzative non scontate, abbia comunque dominato il campionato. Lo stadio, per questa stagione, non serve più. Ma per la prossima sì e l’impressione è che, una volta chiusa la parentesi Montanari, ci sarà comunque ancora molto da lavorare.