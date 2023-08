Il Siena calcio nel limbo La Figc blocca Giacomini Il Tar anticipa l’udienza

di Guido De Leo

È stata un’altra giornata incredibile e ricca di colpi di scena quella che hanno vissuto la Robur e i suoi tifosi. Prima il blocco dell’iscrizione all’Eccellenza da parte della Figc per il neo nato Siena Fc, in ottemperanza a quanto stabilito dal Tar del Lazio. Poi, poco dopo, l’anticipo di 22 giorni dell’udienza, sempre presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, dell’Acr Siena che ha riportato nell’ambiente un briciolo di speranza. Il Tar del Lazio ha infatti accolto la richiesta della Federazione e ha anticipato dal 26 al 4 settembre, in udienza straordinaria, la discussione di merito del ricorso dell’Acr Siena contro l’esclusione dal campionato della C.

La richiesta avanzata dalla Figc è motivata dal fatto che la sospensiva Tar bloccava anche l’individuazione di un soggetto in grado di assumere il titolo sportivo del Siena per la successiva iscrizione al campionato di Eccellenza. Prima di questo spiraglio di luce che accorcia di molto i tempi era arrivata invece una doccia freddissima. Anzi gelata. La Figc infatti aveva preferito fare marcia indietro bloccando momentaneamente l’affiliazione del Siena Fc.

"Dopo l’indicazione da parte del Comune di Siena, avvenuta nella giornata di lunedì del soggetto idoneo per l’iscrizione al campionato di calcio di Eccellenza regionale – così recita la nota di ieri di Palazzo Pubblico - la stessa Atlas Consulting srl ha costituito la società ‘Siena Fc’ in ogni sua parte. L’amministrazione comunale ha dunque proseguito nel percorso indicato a più riprese dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, in seguito alle varie interlocuzioni avvenute con gli stessi vertici federali, ultimando gli adempimenti di propria competenza per garantire un futuro certo al calcio cittadino. Siena Fc ha quindi effettuato i vari adempimenti burocratici per presentare, come indicato nella lettera ufficiale della Figc inviata all’amministrazione comunale lo scorso 9 agosto, la domanda di ammissione al campionato entro le ore 12 della giornata di ieri".

Fin qui tutto bene, ma l’enorme inghippo tecnico giuridico era dietro l’angolo e aveva comunque causato lo stop. "In ottemperanza al procedimento del Tar del Lazio, la Figc con nota protocollata dal Comune di Siena ieri alle ore 8,18, ha informato che la procedura ex articolo 52, comma 10 delle Noif, avviata dalla stessa Federazione e attivata dalla neo costituita Siena Fc per l’iscrizione al campionato d’Eccellenza, resta al momento sospesa. Nonostante la tempistica ristretta, la società Siena Fc ha compiuto tutti i passi necessari e dovuti, ma il ricorso portato avanti dalla società Acr Siena ha di fatto, al momento, interrotto il percorso intrapreso da Comune e Atlas Consulting srl".

Tutto bloccato almeno fino a quando l’Acr Siena di Montanari non comparirà davanti al Tar.

"Nelle prossime ore e nei prossimi giorni proseguiranno le interlocuzioni tra amministrazione comunale, Figc e Siena Fc per capire la strada da percorrere in vista del 26 settembre (poi come detto diventato il 4 per fortuna, ndr), quando è fissata la nuova udienza del Tar sui ricorsi presentati dalla società Acr Siena. Il Comune di Siena ha individuato un legale esperto in diritto sportivo per mettere in campo la migliore strategia da seguire per tutelare la comunità e il futuro del calcio bianconero, in un percorso che comunque è e rimarrà diviso e separato da quello dell’Acr Siena. Atlas Consulting Srl, il presidente Simone Giacomini e tutto lo staff della neo costituita Siena Fc - conclude il comunicato del Comune - hanno collaborato attivamente con l’amministrazione per tutelare un patrimonio sportivo e storico della città".