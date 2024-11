Il Selvaggio e il ’900. Studi e conferenze

Tutto pronto per la rassegna ’Il Selvaggio e il ‘900: rassegna di conferenze e di studi’. Un ciclo di eventi in occasione del centenario della prima uscita de ’Il Selvaggio’, che si terrà nei giorni 7 e 28 novembre, 1 e 6 dicembre. Si tratta di un’occasione per approfondire il periodo storico e il contesto culturale del primo Novecento attraverso una serie di conferenze, visite e un convegno di altissima qualità. Sarà realizzato direttamente dall’amministrazione comunale in forma di coprogettazione e coprogrammazione con l’associazione L’Alveare Aps di Colle di Val d’Elsa ed in collaborazione con l’associazione Mino Maccari e Amici di Romano Bilenchi. ’Il Selvaggio’ fu una rivista ideata da Angiolo Bencini, un ex ufficiale e vinaio, ras di Poggibonsi, in provincia di Siena. Organo di riferimento, insieme a ’L’Italiano’ di Leo Longanesi, del movimento Strapaese, la rivista fu pubblicata dal luglio 1924 al 1943.