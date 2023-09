’Il Santuccio’ e Santa Maria delle Nevi Si svelano i ’Tesori nascosti’ di Siena

Non solo la Chiesa di Santa Maria degli Angeli detta il Santuccio, nelle vicinanze di porta Romana, ma anche la chiesa di Santa Maria delle Nevi, in via Montanini. Sono i ’Tesori nascosti di Siena’ che saranno aperti grazie all’intervento della Fondazione Conservatori Riuniti di Siena e della direzione regionale musei della Toscana del ministero della Cultura.

L’operazione sarà presentata questa mattina alle 10.30 nella chiesa del Santuccio, luogo particolarmente evocativo per il suo stretto legame con la vicenda di San Galgano, grazie al ciclo di affreschi di Ventura Salimbeni, compresa la rappresentazione della spada nella roccia, che rappresenta il passaggio di Galgano dalla vita militare a quella eremitica. Interverranno alla conferenza stampa Stefano Casciu, direttore regionale musei della Toscana del ministero della Cultura, Marcello Rustici (nella foto), presidente della Fondazione Conservatori Riuniti di Siena, Elisabetta Cioni, storica dell’arte, Gabriele Fattorini, storico dell’arte.