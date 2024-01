Il ’Sangi’ torna al ’Santa Lucia’. E vince subito

Dopo sette mesi di lavori il "Sangi Fc" è ritornato al Santa Lucia nella nuova erba sintetica ed è ricominciato il campionato. Il Sangi vince 3-1 con il Pomarance. Doppia giornata di festa ad "ombrello aperto" e applausi da tifosi e sportivi da grandi occasioni. In campo tanti bambini calciatori, la squadra con il tecnico Antonio Cioffi, il dg Fabiano Mugnaini al taglio del nastro

(foto) dal sindaco Andrea Marrucci, il presidente Sangi FC Tommaso Becagli, l’assessore allo sport Niccolò Guicciardini, il proposto e parroco della città don Gianni Lanini che ha "celebrato" il battesimo di acqua benedetta.

Dunque doppia festa al Santa Lucia e tutti soddisfatti a cominciare dallo stesso presidente neroverde Becagli. "Una bella soddisfazione aver ridato alla città un impianto rinnovato con un bella vittoria – dice il sindaco Andrea Marrucci – perché il nuovo Santa Lucia è un investimento importante di 700mila euro per dotare una città di un impianto moderno, sicuro e adeguato e usato da tutte le categorie. Intervento che fa parte di una strategia di interventi pluriennali nello sport a beneficio di tutti bambimi, ragazzi e dai più grandi". Per Niccolò Guicciardini "investire sullo sport significa dare spazi ai nostri bambini e imparare i valori della crescita della nostra collettività. Grazie a tutti quanti hanno collaborato in questa operazione." Insomma una bella giornata anche con l’ombrello.

Romano Francardelli