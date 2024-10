Il ’San Luca’ torna a Pienza. Il Comune va a segno nel mercato antiquario

Un altro splendido sogno diventa realtà. A Pienza arriva un capolavoro d’arte, il dipinto di Pietro Lorenzetti, uno dei grandi maestri della pittura senese. Ora, grazie alla determinazione degli amministratori comunali, il dipinto torna nel comune. "L’acquisto, effettuato tramite un bando di sponsorizzazione superiore ai 120mila euro, si è reso possibile – fa sapere il Comune – grazie al fondamentale intervento di due sponsor privati, Distribuzione Italia e Fabbrica-Pienza, che hanno permesso al Comune di fare tornare in patria un capolavoro della pittura senese del Trecento, che sarà esposto nel Museo Diocesano, vicino alla Madonna di Monticchiello, com’era in origine".

"Una simile iniziativa – continua l’amministrazione – nasce dalla volontà dell’amministrazione di difendere, custodire e valorizzare le peculiarità storico-artistiche del territorio anche attraverso il recupero di opere disperse nel tempo e in nome di una consapevolezza del valore del proprio passato, condivisa con tutti i cittadini". Un acquisto complesso sul mercato antiquario. Il Comune non aveva la disponibilità economica per trattare. L’intervento degli sponsor è servito a risolvere anche i problemi, burocraticamente non facili, per una trattativa tra pubblico e privato. Gli amministratori comunali hanno saputo condurre in porto l’operazione importante per l’impegno economico, straordinaria per l’arricchimento del patrimonio culturale. Il dipinto, attribuito a Pietro Lorenzetti, è destinato al Museo Diocesano di Palazzo Borgia di Pienza. La piccola tavola triangolare – si legge nella nota del Comune – a fondo oro raffigura l’Evangelista Luca a mezzo busto, con una preziosità degna di una miniatura, ed è stata identificata come una delle cuspidi del polittico che il giovane Lorenzetti destinò, nel secondo decennio del Trecento, alla chiesa di San Leonardo a Monticchiello, frazione di Pienza. Nel corso dei secoli quell’antica pala d’altare, come tanti altri complessi del genere, è andata smembrata. Così la Madonna col Bambino si conserva nel Museo Diocesano pientino, mentre un terzetto di Santi si trova nel Museo Horne di Firenze, e una Sant’Agata nel Musée Tessè di Le Mans, in Francia. Si conosce pure – conclude la nota del Comune – un’altra cuspide, che appartenne al celebre storico dell’arte Bernard Berenson e rimane ancora a Villa ’I Tatti’, la sua residenza nei dintorni di Firenze, che oggi appartiene all’Università di Harvard. La preziosa opera e l’intero progetto saranno presentati sabato prossimo alle 18 nella splendida cornice della Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Palazzo Corsini a Firenze.